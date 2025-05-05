Подтопленные дома и села без света: последствия непогоды в одной из областей Украины (фото)
В воскресенье, 4 мая, в Тернопольской области прошли сильные ливни с грозами, градом и порывистым ветром. В результате непогоды были подтоплены участки в ряде сел, а некоторые украинцы остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области в Facebook.
Последствия непогоды в Тернопольской области
Согласно информации спасателей, в результате непогоды в Тернопольской области было зафиксировано:
- подтопление территории частного домохозяйства в селе Залавье (Теребовлянская территориальная община);
- подтопление 15 приусадебных участков в селах Саранчуки, Славятин и Потуторы (Саранчуковская и Бережанская ТО);
- отключение электроснабжения в трех населенных пунктах Подгаецкой ТО (село Солнечное, село Мирное, село Поплавы).
Некоторые участки в Тернопольской области залило водой (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Уточняется, что к ликвидации последствий было привлечено дежурное отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части - спасатели осуществили откачку воды из двора частного дома в селе Залавье.
Одна из машин спасателей (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)
"Будьте внимательны во время осложнения погодных условий! В случае чрезвычайной ситуации - звоните 101", - отметили в ГСЧС.
Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Прогноз погоды в регионе на ближайшие дни
Согласно прогнозу Тернопольского областного центра по гидрометеорологии, в течение понедельника, 5 мая, погода в регионе будет облачной.
Днем - дожди. Ветер - северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области днем - 9-14 градусов тепла;
- по городу Тернополь днем - 11 - 13°C.
Во вторник, 6 мая, будет также облачно. Временами - будет дождливо. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.
В среду, 7 мая, погода в регионе ожидается облачная, однако уже с прояснениями. Небольшие дожди до сих пор будут возможны. Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.
Прогноз погоды по Тернопольской области (скриншот: facebook.com/MeteoTernopil)
В целом же текущая рабочая неделя на Тернопольщине будет:
- прохладной;
- периодически - с дождями.
"Такие погодные условия вызваны арктическим воздухом и влиянием атмосферных фронтов с юга", - объяснили синоптики.
Погода в течение рабочей недели в Тернопольской области (скриншот: facebook.com/MeteoTernopil)
Напомним, ранее мы рассказывали, что непогода наделала беды в Черновицкой области и где именно люди остались без света.
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