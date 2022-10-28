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Підсумки виборів до Конгресу США не позначаться на підтримці України, - Блінкен

Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Підсумки майбутніх проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів не вплинуть на підтримку, яку Вашингтон надає Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена в інтер'ю телеканалу CBS.

"Наразі ми бачили у Сполучених Штатах двопартійну підтримку України", - сказав дипломат.

Блінкен зазначив, що і республіканці, і демократи налаштовані допомагати українському народові.

"Я не передбачаю того, щоб це докорінно змінилося. Ніхто не може передбачити майбутнє, але на підставі того, що ми досі спостерігали, я думаю, що підтримка є, вона є непохитною і є двопартійною", - додав глава Держдепу.

Нагадаємо, Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів.

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Сполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенВійна Росії проти України