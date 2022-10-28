ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, - AP

Новость на русском →
П'ятниця 28 жовтня 2022 01:27
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, - AP Фото: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Його буде оголошено 28 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Агенство пише, що допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних озброєнь.

Зокрема мовиться про реактивні системи залпового вогню HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі.

Нагадаємо, Сполучені Штати надали Україні понад мільйон снарядів для гаубиць, починаючи з 24 лютого.

Ці боєприпаси є частиною безпекової допомоги від адміністрації президента Джо Байдена в розмірі 18,2 млрд долларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Зброя з США Війна Росії проти України
NEWS
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів