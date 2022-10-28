США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, - AP

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Його буде оголошено 28 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Агенство пише, що допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних озброєнь.

Зокрема мовиться про реактивні системи залпового вогню HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі.