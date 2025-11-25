Підсумки бізнес-бранчу "Бізнес. Інвестиції. Лідерство. Майбутнє України"

19 листопада в Києві відбувся бізнес-бранч "Бізнес. Інвестиції. Лідерство. Майбутнє України". Подія зібрала підприємців, інвесторів, топменеджерів та експертів, аби поговорити про економіку України 2030 року та роль відповідального бізнесу в її формуванні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на реліз заходу.

Як наголосили під час заходу співзасновники "Першого бізнесового" Юрій Атанов та Вікторія Штейнберг, саме бізнес-спільнота щодня створює економіку майбутнього, а сила партнерств і лідерства стає ключовою в умовах турбулентності.

Лояльність як інвестиція

На бранчі співзасновниця ТОВ МСП, ТМ Finest Любов Підгорна говорила про лояльність як стратегічний актив компанії.

"Подарунки, увага до деталей та естетика - це інструменти, що підсилюють довіру та корпоративну культуру", - зазначила вона.

Любов Підгорна назвала такі ключові тенденції: зростання попиту на welcome-набори та персоналізовані подарунки, практика "подяки на виході" як прояв поваги до працівника та формування сталої подарункової культури, що перетворюється на ринковий тренд.

Користувач як джерело рішень

Денис Солянков (Head of Product Design, Liga Zakon) наголосив на важливості створення продуктів, заснованих на реальних потребах користувачів.

"Продуктова команда ініціює діалог, а скарги перетворює на карту слабких місць. Серед ключових інсайтів - специфічні бухгалтерські запити, які може закривати лише експертна аналітика, та "сліпі зони" інтерфейсу, що виявляються під час тестування прототипів", - розповів він.

Батьківство як стратегічна інвестиція

Під час виступу на бізнес-бранчі Лілія Олійник (TM ilive, ГО "Живу в гармонії", "Жінки України") розкрила тему батьківства як інвестиції в людський капітал.

Її меседж: найбільший вклад у майбутнє - це вклад у дітей, не лише власних. Саме через виховання, цінності та щоденну взаємодію формується покоління майбутніх лідерів і сила нації.

Панельна дискусія

У фокусі події була панельна дискусія "Україна 2030: стратегічне бачення бізнесу" за модерації Надії Шуляк.

Учасники:

Валентина Сахно (KSE Business School) - про те, що без якісної бізнес-освіти, підготовки лідерів та розвитку компетенцій неможливо побудувати конкурентну економіку майбутнього.

Борис Шестопалов (HD-group, GFS Group) - про те, що в умовах дотаційної та частково військової економіки бізнес неминуче має співпрацювати з державою, а прозорі правила такої взаємодії забезпечує цифровізація. Він акцентував на потенціалі харчової переробки та експорту й необхідності довгих інвестиційних циклів за участі держави, бізнесу та науки.

Ольга Романова (AB InBev Efes Ukraine) - про важливість платформ, де бізнес, влада та громадський сектор можуть відверто обмінюватися думками та підтримувати одне одного.

Андрій Длігач (Advanter Group / Board) - наголосив, що майбутнє економіки України залежить від переходу від сировинної моделі до економіки, побудованої на людському капіталі, інноваціях та підприємництві.

Made in Ukraine на глобальному ринку

Ірина Зеленіна (Центр підтримки експорту, Український HoReCa кластер, Український експортний альянс) наголосила, що український експорт не зупинявся навіть під час війни, а внутрішній ринок звужується - отже, вихід за кордон стає необхідністю.

Кожна компанія, що працює на зовнішніх ринках, є амбасадором України, а якість, надійність та конкурентоздатність продукту формують довіру до країни.

Трансформація ринку праці: як змінюється роль жінок та які тренди домінують

Катерина Тюря (HRD ресторанів Veranda on the River / Fenix) зосередилася на ключових викликах ринку праці та посиленні ролі жінок у сучасному лідерстві і наголосила на дефіциті кадрів, зростанні ролі жінок на ринку праці, їх входженні в нові професії, важливості гнучких форм роботи та формуванні корпоративної культури через соціальну відповідальність і підтримку.

Цифрова екосистема для ефективного маркетингу

Роман Пересунько (співзасновник Primax.Digital) представив технологічну платформу Primax як інструмент, що допомагає бізнесам автоматизувати маркетинг, підвищувати ефективність рекламних бюджетів та масштабуватися без хаосу.

Бізнес-бранч став майданчиком, де зустрілися лояльність і лідерство, експорт і цифровізація, інновації та людський капітал. Його спільна мета - формувати культуру відповідального підприємництва, посилювати економічну стійкість та разом шукати рішення для України 2030.