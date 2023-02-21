Підступи до Одеської області під контролем флота України та ЗСУ, - Неїжпапа

Всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-Морських Сил та інших підрозділів ЗСУ. Наразі різниця потенціалів флотів Росії та України зменшилась в три рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірала Олексія Неїжпапа
"Якщо порівнювати сили та засоби чорноморського флоту РФ з ВМС ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення, то ті кораблі та підрозділи становили в середньому 12 до 1. На даний час у зв'язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн партнерів, різниця цих потенціалів зменшилась в 3 рази", - розповів він.
За словами Неїжпапи, всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-Морських Сил та інших підрозділів ЗСУ.
"Сьогодні, крім іншого, ми пильно стежимо за небом, збиваємо ракети, безпілотні літальні апарати та інший металобрухт російського та іранського виробництва", - додав він.
Як повідомлялось, російські війська планували обійти Миколаїв і через Вознесенськ прорвати оборону Одеської області. Однак свій шанс вони упустили ще в березні.
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