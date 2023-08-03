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На підступах до Києва працює ППО по ворожих дронах

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Під час повітряної тривоги через атаку ворожих ударних дронів уночі 3 серпня біля Києва працюють сили та засоби протиповітряної оборони по цілях противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

"Повітряна тривога триває! В області на підступах до Києва працює ППО", - розповів чиновник.

Також жителів столиці та Київської області закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нічна повітряна атака 3 серпня

Російські окупанти цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по Україні, застосовуючи дрони-камікадзе. Сигнали про загрозу зазвучали у північних, центральних, а згодом і східних та частині південних областей.

У командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу застосування противником ударних БПЛА ще пізно ввечері у вівторок, а після опівночі тривоги лише розширилися.

Нагадаємо також, що минулої ночі, 2 серпня, війська РФ також атакували Одеську область та Київ за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

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Київатака дронівПВО