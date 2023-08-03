Загроза дронів. В Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога оголошена в Києві та в деяких областях України в ніч проти четверга, 3 серпня, через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак залунали у столиці близько першої години ночі. Також тривога оголошена у північних та частині центральних областей.

Військові попереджали про загрозу застосування ударних БПЛА у Київській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях. А перед цим про аналогічну небезпеку попереджали й жителів Чернігівської області.

Глави обласних військових адміністрацій закликають жителів регіонів не ігнорувати тривоги, бути в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - написав у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

Карта повітряної тривоги в Україні вночі 3 серпня

Біля Києва працює ППО

Близько 01:40 у Київській МВА заявили про роботу протиповітряної оборони на підступах до столиці.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - повідомив Попко.

Розширення тривог

Пізніше у Повітряних силах попередили, що було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - закликали військові.

Сигнали зазвучали також і в східних та низці південних областей.

Скасування тривог

Близько 02:45 у командуванні Повітряних сил заявили про відміну небезпеки застосування ворогом ударних безпілотників для атак у Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Трохи пізніше аналогічна заява була зроблена і для Черкаської, Полтавської та Сумської областей.

З усім тим, у Київській та Чернігівській областях тривоги продовжуються.

Повітряні атаки РФ по Україні

Зазначимо, що останні кілька тижнів російські окупанти посилено обстрілюють територію України. Для атак вони використовують дрони-камікадзе та ракети.

Наприклад, останній масований удар ракетами по Україні відбувався 26 липня. Тоді окупанти випустили 36 ракет за вечір, 33 з яких вдалося збити нашим силам протиповітряної оборони.

Також під час атаки окупанти використовували й гіперзвукові ракети "Кинжал".

Останній удар російських загарбників відбувався 2 серпня уночі. Ворог атакував Одеську область та Київ за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".