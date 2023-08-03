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На подступах к Киеву работает ПВО по вражеским дронам

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во время воздушной тревоги из-за атаки вражеских ударных дронов ночью 3 августа возле Киева работают силы и средства противовоздушной обороны по целям противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО", - рассказал чиновник.

Также жителей столицы и Киевской области призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Ночная воздушная атака 3 августа

Российские оккупанты этой ночью устроили очередную воздушную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе. Сигналы об угрозе зазвучали в северных, центральных, а позже и восточных и части южных областей.

В командовании Воздушных сил предупреждали об угрозе применения противником ударных БПЛА еще поздно вечером во вторник, а после полуночи тревоги только расширились.

Напомним также, что прошлой ночью, 2 августа, войска РФ также атаковали Одесскую область и Киев при помощи дронов-камикадзе "Шахед".

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Киеватака дроновПВО