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На підступах до Києва сили ППО збили ворожий дрон, - КМВА

Фото: на підступах до Києва сили ППО збили ворожий дрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили протиповітряної оборони ввечері 11 липня збили ворожий ударний дрон на підступах до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Ворог знову і знову шукатиме можливість вразити Київ. Він вигадуватиме нові тактики, нові шляхи, методи. Випробовуватиме нас і ППО на міцність і стійкість. Це підтверджує сьогоднішня атака на столицю одиночним ударним БПЛА", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, ворожий дрон був збий на підступах до Києва. Яка у нього була мета - визначать військові спеціалісти.

Нагадаємо, перед цим ми повідомляли, що у Київській області сьогодні ввечері спрацювали системи протиповітряної оборони. Росіяни атакували Україну ракетами та дронами.

Спочатку ворожі ударні безпілотники фіксували у північних регіонах України. Пізніше вони долетіли до Київської області.

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