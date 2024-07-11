На підступах до Києва сили ППО збили ворожий дрон, - КМВА

"Ворог знову і знову шукатиме можливість вразити Київ. Він вигадуватиме нові тактики, нові шляхи, методи. Випробовуватиме нас і ППО на міцність і стійкість. Це підтверджує сьогоднішня атака на столицю одиночним ударним БПЛА", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, ворожий дрон був збий на підступах до Києва. Яка у нього була мета - визначать військові спеціалісти.