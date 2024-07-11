На подступах к Киеву силы ПВО сбили вражеский дрон, - КМВА

Силы противовоздушной обороны вечером 11 июля сбили вражеский ударный дрон на подступах к Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"Враг снова и снова будет искать возможность поразить Киев. Он будет придумывать новые тактики, новые пути, методы. Испытать нас и ПВО на прочность и устойчивость. Это подтверждает сегодняшняя атака на столицу одиночным ударным БПЛА", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
По его словам, вражеский дрон был сбит на подступах к Киеву. Какая у него была цель - определят военные специалисты.
Напомним, перед этим мы сообщали, что в Киевской области сегодня вечером сработали системы противовоздушной обороны. Россияне атаковали Украину ракетами и дронами.
Сначала вражеские ударные беспилотники фиксировались в северных регионах Украины. Позже они долетели до Киевской области.
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