На подступах к Киеву силы ПВО сбили вражеский дрон, - КМВА

"Враг снова и снова будет искать возможность поразить Киев. Он будет придумывать новые тактики, новые пути, методы. Испытать нас и ПВО на прочность и устойчивость. Это подтверждает сегодняшняя атака на столицу одиночным ударным БПЛА", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, вражеский дрон был сбит на подступах к Киеву. Какая у него была цель - определят военные специалисты.