На підступах і в Києві працює ППО, росіяни атакують столицю дронами

У Києві сьогодні, 1 липня, увечері пролунали вибухи. На підступах до міста працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.
"Кияни зараз на підступах до столиці працюють підрозділи ППО по ворожих цілях", - зазначив Ткаченко.
За його словами, є ймовірність подальшого руху дронів у бік столиці. Також є ймовірність комбінованої атаки найближчими днями.
Начальник КМВА закликав киян перебувати в укриттях до відбою.
Варто зауважити, що у Києві вже кілька разів за сьогоднішній вечір оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали писали про те, що у бік столиці летіли реактивні дрони.
Оновлено 23:20
Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що до столиці наближаються дрони з кількох напрямків. При цьому, за його словами, є загроза атаки в кілька етапів.
Мер столиці повідомив про перші наслідки атаки: зокрема, у Деснянському районі уламки дронів впали біля приватного будинку, пожежі немає.
У Шевченківському районі уламки попередньо впали на територію нежитлової будівлі.
Оновлено 22:29
У Києві знову пролунали вибухи.
Оновлено 22:47
За словами мера Віталія Кличка, над Києвом фіксують два ворожі дрони. Працює ППО.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Ірландії заявив, що росіяни сьогодні вночі можуть провести новий масований удар по Україні. Таку інформацію отримала українська розвідка.
Голова держави закликав усіх українців реагувати на повітряні тривоги.
При цьому він зазначив, що терміново повертається в Україну.
Також президент уже дав доручення українським силам протиповітряної оборони.