RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

На подступах и в Киеве работает ПВО, россияне атакуют столицу дронами

21:51 01.07.2026 Ср
2 мин
Жители столицы услышали взрывы
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)

В Киеве сегодня, 1 июля, вечером прогремели взрывы. На подступах к городу работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"Киевляне сейчас на подступах к столице работают подразделения ПВО по враждебным целям", - отметил Ткаченко.

По его словам, есть вероятность дальнейшего движения дронов в сторону столицы. Также есть вероятность комбинированной атаки в ближайшие дни.

Начальник КМВА призвал киевлян находиться в укрытиях к отбою.

Следует отметить, что в Киеве уже несколько раз за сегодняшний вечер объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы писали о том, что в сторону столицы летели реактивные дроны.

Обновлено 23:20

Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что к столице приближаются дроны по нескольким направлениям. При этом, по его словам, есть угроза атаки в несколько этапов.

Мэр столицы сообщил о первых последствиях атаки: в частности, в Деснянском районе обломки дронов упали возле частного дома, пожара нет.

В Шевченковском районе обломки предварительно упали на территорию нежилого здания.

Обновлено 22:29

В Киеве снова раздались взрывы.

Обновлено 22:47

По словам мэра Виталия Кличко, над Киевом фиксируют два вражеских дрона. Работает ПВО.

Угроза массированного удара

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Ирландии заявил, что россияне сегодня ночью могут провести новый массированный удар по Украине . Такую информацию получила украинская разведка.

Глава государства призвал всех украинцев реагировать на воздушные тревоги.

При этом он отметил, что в срочном порядке возвращается в Украину.

Также президент уже дал поручения украинским силам противовоздушной обороны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевРоссийская ФедерацияПВОВойна в УкраинеДрониАтака дронов