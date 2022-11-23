Підстав для паніки немає. У регіонах поступово відновлюється світло, - "Укренерго"

Відновлення подачі електроенергії, яка була перервана внаслідок масштабного ракетного удару Росії по Україні, здійснюється згідно з діючими протоколами, підстав для паніки немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
"Сьогодні відбулась сьома масована терористична атака на енергетичні об’єкти України. За інформацією Повітряних сил, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. На жаль, є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури, які спричинили аварійні відключення в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що наразі диспетчери та інженери оператора працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Енергетики оцінюють масштаб ушкоджень і відразу розгортають ремонти всюди, де це можливо.
Також енергетики попросили враховувати, що через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом, у деяких регіонах ремонти можуть тривати довше.
"Підстав для паніки немає. "Укренерго" має чіткі плани та протоколи дій, які вже зараз виконуються", - заявили в компанії.
Як повідомляється, першими заживлюватимуться обʼєкти критичної інфраструктури: водоканали, теплокомунерго, лікарні, вокзали тощо. В деяких регіонах підключення вже здійснюються.
Нагадаємо, під час ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Додамо, масований ракетний обстріл РФ українських міст призвів не тільки до блекауту в більшості регіонів країни, але й до падіння інтернет-трафіку. Базові станції та оператори фіксованого зв'язку перейшли на генератори, через що відбувається перенавантаження.
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