Оснований для паники нет. В регионах постепенно восстанавливается свет, - "Укрэнерго"

"Сегодня состоялась седьмая массированная террористическая атака на энергетические объекты Украины. По информации Воздушных сил, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 была сбита. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры, повлекшие аварийные отключения во всех регионах Украины ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что диспетчеры и инженеры оператора работают над заживлением пострадавших регионов по резервным схемам. Энергетики оценивают масштаб повреждений и сразу разворачивают ремонты везде, где это возможно.

Также энергетики попросили учитывать, что из-за существенного объема повреждений, морозы и дожди со снегом, в некоторых регионах ремонты могут продолжаться дольше.

"Поводов для паники нет. В "Укрэнерго" есть четкие планы и протоколы действий, которые уже сейчас выполняются", - заявили в компании.

Как сообщается, первыми будут питаться объекты критической инфраструктуры: водоканалы, теплокоммуннерго, больницы, вокзалы и т.д. В некоторых регионах подключения уже осуществляются.