"Підстав для ажіотажного попиту немає": у НАУ розповіли про ситуацію з пальним

За даними асоціації, через світову паливну кризу котирування пального досягли рекордних рівнів. Зокрема, ціна дизельного пального піднялася до 1644 доларів за тонну, а бензину - до 1377 доларів за тонну.

Для України ситуація є особливо чутливою, оскільки через повномасштабну війну та знищення російськими ударами основних нафтопереробних потужностей країна значною мірою залежить від імпорту.

Тому внутрішній ринок безпосередньо пов'язаний із ситуацією в Європі та на світових ринках.

"При цьому зарплати українців і європейців різні, але світовий ринок пального, на жаль, у всіх один. Україна купує дизель та бензин за тією самою світовою ціною", - зазначили в НАУ.

Додатковим фактором тиску залишаються російські удари по українській паливній інфраструктурі та АЗС.

Як Україна забезпечує себе пальним

В НАУ пояснили, що оператори ринку за останні роки диверсифікували джерела та маршрути постачання. Пальне надходить в Україну через європейські порти та сухопутні коридори від виробників із Європи, США, Туреччини та країн Близького Сходу.

Це дозволяє забезпечувати пальним потреби оборони, критичної інфраструктури, аграрного сектору та цивільних споживачів.

Водночас мережі АЗС працюють над безпекою своїх об'єктів. На заправках встановлюють габіони та інші інженерні конструкції, облаштовують укриття, а також оновлюють протоколи дій персоналу під час повітряних тривог і загрози обстрілів.

Ще одним завданням галузі залишається стримування зростання цін. Оператори оптимізують витрати, логістику та закупівлі, щоб наскільки можливо пом'якшити вплив світових котирувань на кінцеву вартість пального для споживачів.

Чи буде дефіцит пального

У НАУ наголошують, що попри збитки від російських атак та коливання світових цін, український паливний ринок продовжує працювати.

Поставки в країну тривають, АЗС залишаються відкритими, а оператори разом із державою працюють над збереженням стабільності системи.

"Підстав для ажіотажного попиту немає", - наголосили у Нафтогазовій асоціації України.

У галузі підсумували, що головними пріоритетами зараз залишаються безпека людей, безперебійне постачання пального та стримування цін.