Підсмажилися сотні окупантів. Федоров розповів про наслідки вечірніх ударів по базах ворога у Мелітополі

Фото: Федоров розповів про наслідки ударів по базах окупантів у Мелітополі 10 грудня (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Унаслідок ударів по базах ворога у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері 10 грудня загинуло багато росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.