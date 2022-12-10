Підсмажилися сотні окупантів. Федоров розповів про наслідки вечірніх ударів по базах ворога у Мелітополі
Унаслідок ударів по базах ворога у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері 10 грудня загинуло багато росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Після вечірніх ударів по рашистських базах у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х", - зазначив мер.
Федоров розповів, що, за словами місцевих жителів, підсмажилося близько 200 окупантів.
- Поранених загарбників везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.
- "Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони.
- Не всім ворогам дорога до лікарень. Деякі "швидкі" завертають до моргу.
Росіяни намагаються приховати масштаб своїх втрат. Окупанти говорять лише про 2 загиблих і 10 поранених.
Нагадаємо, за тиждень ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили близько десяти баз і штабів окупантів.
У Генштабі підтвердили завдання удару по скупченню російських військ на тимчасово окупованій території Запорізької області.
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