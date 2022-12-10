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Поджарились сотни оккупантов. Федоров рассказал о последствиях вечерних ударов по базам врага в Мелитополе

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Мелитополь, Суббота 10 декабря 2022 23:30
Поджарились сотни оккупантов. Федоров рассказал о последствиях вечерних ударов по базам врага в Мелитополе Фото: Федоров рассказал о последствиях ударов по базам оккупантов в Мелитополе 10 декабря (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Олег Васкив

В результате ударов по базам врага во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 10 декабря погибло много россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"После вечерних ударов по рашистским базам в Мелитополе слишком много 200-х и 300-х", - отметил мэр.

Федоров рассказал, что, по словам местных жителей, поджарилось около 200 оккупантов.

  • Раненых захватчиков везут сразу в больницы Крыма, ведь у мелитопольских уже не хватает мест.
  • "Скорые" едут из разных частей Мелитополя - не только с восточной, где горит, но и с южной стороны.
  • Не всем врагам дорога в больницы. Некоторые "скорые" заворачивают в морг.

Россияне пытаются скрыть масштаб своих потерь. Оккупанты говорят только о 2 погибших и 10 раненых.

Напомним, за неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов.

В Генштабе подтвердили нанесение удара по скоплению российских войск на временно оккупированной территории Запорожской области.

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