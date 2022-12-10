Поджарились сотни оккупантов. Федоров рассказал о последствиях вечерних ударов по базам врага в Мелитополе
В результате ударов по базам врага во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 10 декабря погибло много россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"После вечерних ударов по рашистским базам в Мелитополе слишком много 200-х и 300-х", - отметил мэр.
Федоров рассказал, что, по словам местных жителей, поджарилось около 200 оккупантов.
- Раненых захватчиков везут сразу в больницы Крыма, ведь у мелитопольских уже не хватает мест.
- "Скорые" едут из разных частей Мелитополя - не только с восточной, где горит, но и с южной стороны.
- Не всем врагам дорога в больницы. Некоторые "скорые" заворачивают в морг.
Россияне пытаются скрыть масштаб своих потерь. Оккупанты говорят только о 2 погибших и 10 раненых.
Напомним, за неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов.
В Генштабе подтвердили нанесение удара по скоплению российских войск на временно оккупированной территории Запорожской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.