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Підсмажили "панцирі". Розвідники ударили по російській ППО в Бєлгородській області

Фото: Бійці ГУР вдарили по позиціях російської ППО в Бєлгородській області (armyinform-com-ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 січня, відбулась чергова спецоперація України, спрямована на ослаблення держави-агресора Росії. Її провели бійці воєнної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, у межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області.

"Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні  ракетно-гарматні комплекси "Панцир С1" виведені з ладу", - повідомили в ГУР.

 

Зауважимо, що вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів.

Обстріли Бєлгорода

Сили безпеки та оборони України 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді. Обстріл був відповіддю на масований ракетний удар Росії по містах України 29 грудня, під час якого загинуло 39 і було поранено понад 160.

Внаслідок удару в російському місті було пошкоджено більше 40 будівель та 60 транспортних засобів. Загинули 25 людей, ще понад 100 отримали поранення.

Це був перший масштабний обстріл Бєлгорода з початку масштабного вторгнення РФ в Україну.

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ГУРВійна Росії проти УкраїниБєлгород