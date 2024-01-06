Поджарили "панцири". Разведчики ударили по российской ПВО в Белгородской области

По данным разведки, в рамках сложной миссии, реализованной при содействии платформы United24, операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области.

"В результате огневого поражения 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь с1" выведены из строя", - сообщили в ГУР.

Заметим, что стоимость одного такого СРГК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов.

Обстрелы Белгорода

Силы безопасности и обороны Украины 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде. Обстрел был ответом на массированный ракетный удар России по городам Украины 29 декабря, во время которого погибли 39 и ранены более 160.

В результате удара в российском городе было повреждено более 40 зданий и 60 транспортных средств. Погибли 25 человек, еще более 100 получили ранения.

Это были первые масштабные обстрелы Белгорода с начала масштабного вторжения РФ в Украину.

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