Підсилять ППО та оновлять авіацію. Греція оприлюднила план модернізації Збройних сил

Греція підготувала план з реструктуризації Збройних сил відповідно до "Порядку денного до 2030 року". Серед ключових положень документа – придбання сучасних винищувачів та посилення військово-морського флоту.
Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еkathimerini.
"Наша програма спрямована на те, щоб до 2030 року ВПС Греції мали 200 сучасних літаків 4,5 і 5-го поколінь, поступово виводячи з експлуатації літаки 3-го і 4-го поколінь", - заявив Дендіас.
За його словами, уряд планує придбати до кінця десятиліття дві або більше повних ескадрилії літаків F-16, Rafale та F-35.
"Наша мета - зміцнити власну оборонну промисловість і просунутися у виробництві сучасних "помножувачів потужності". Ми прагнемо створити нову реальність для грецьких збройних сил", - додав він.
Наголошується, що серед інших ключових напрямів розвитку Збройних сил Греції до 2030 року – оновлення систем ППО та розвиток безпілотних систем.
Допомога Україні від Греції
Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.
Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому вони можуть бути передані Україні.
15 березня стало відомо, що Греція готується до постачання Україні нової партії військової допомоги . Йдеться про авіаційні ракети, артилерійські гармати та патрони. Також повідомлялося, що уряд Греції готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію та домагається схвалення відповідного парламентського комітету.
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