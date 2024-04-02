Підсилять ППО та оновлять авіацію. Греція оприлюднила план модернізації Збройних сил

"Наша програма спрямована на те, щоб до 2030 року ВПС Греції мали 200 сучасних літаків 4,5 і 5-го поколінь, поступово виводячи з експлуатації літаки 3-го і 4-го поколінь", - заявив Дендіас.

За його словами, уряд планує придбати до кінця десятиліття дві або більше повних ескадрилії літаків F-16, Rafale та F-35.

"Наша мета - зміцнити власну оборонну промисловість і просунутися у виробництві сучасних "помножувачів потужності". Ми прагнемо створити нову реальність для грецьких збройних сил", - додав він.

Наголошується, що серед інших ключових напрямів розвитку Збройних сил Греції до 2030 року – оновлення систем ППО та розвиток безпілотних систем.