Підсанкційна російська компанія отримує контракти з ВПС США та NASA, - ЦНС

Черговий приклад порушення санкцій російським бізнесом, що підживлює "військову машину" Кремля в агресії проти України, вдалося виявити активістам "КіберСпротиву". Хакери виклали у мережу документи, на основі пресі вдалося зробили грунтовне розслідування щодо зв'язків цієї підсанкційної компанії РФ та її американського двійника.

"Як з'ясувалося, "Планар" з Челябінська потрапила у санкційний список у перші ж місяці після повномасштабного вторгнення через зв’язки з Євгенієм Пригожиним", - йдеться в публікації.

Крім того, кіберактивісти змогли встановити зв’язок між продукцією "Планар" і російською оборонкою, зокрема у витоках контрактів.

Україна отримала дані про російські дрони і РЕБи

У ЦНС зазначають, що завдяки отриманій інформації Україна тепер має доступ до детальних даних про:

БПЛА "Орлан-10" та "Іноходець",

комплекси РЕБ "Свет-КУ" та "Леєр-3",

а також сотні одиниць військової техніки.

"І все вірно, продукцію "Планара" використовують у цій техніці", - вказують у Центрі.

До чого призвела афера

Аналіз пристроїв і компонентів російської Planar і американської Copper Mountain Technologies показав, що компанії випускають абсолютно ідентичну продукцію, навіть назви і артикули такі самі. Крім того, обидві компанії мають спільну технічну документацію.

"Вдаючись до компаній-прокладок, які було створено американським клоном російської "Планар", щупальця Copper Mountain Technologies дотягнулися до оборонної промисловості США", - передають у ЦНС.

Як виявилося, російські технології застосовують в антени, що використовуються в американських літаках. Крім того, вони застосовувалися і при випробуванні нового космічного датчика пального на Місяцеході NASA.

У Центрі додають, що тепер відповіді на питання, як російській компанії вдалося обходити санкції США, мають дати американські уповноважені інституції.

"Адже тільки дотримання та запровадження більш жорстких санкцій можуть стати гарантією того, що Росія надалі не зможе вести таку інтенсивну і кровопролитну війну проти мирного населення України на кордонах із Європейським Союзом", - пишуть у ЦНС.