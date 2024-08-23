Підручний виграв суперспринт на літньому ЧС-2024 з біатлону, Тищенко взяв "срібло"

Досвідчений українець фінішував першим в естонській Опетяї. Дистанцію на 7,5 кілометрів він подолав із часом 19:19,5 хвилин.

Підручний на чотирьох вогневих рубежах припустився лише однієї помилки. Він промахнувся на першій стійці. Натомість співвітчизник Артем Тищенко схибив у другій стійці та відстав на фініші на п'ять з хвостиком секунд. Замкнув трійку призерів чех Томаш Мікиска (2 промахи).

Третій представник України – Антон Дудченко – завершив гонку за межами топ-10. Український біатлоніст тричі схибив і фінішував на 13-й сходинці. Загалом на старт вийшли 30 спортсменів. Провідні біатлоністи планети традиційно літню першість проігнорували.

Підсумки біатлонного суперспринту 7,5 км на літньому ЧС-2024, чоловіки:

Дмитро Підручний Артем Тищенко (+5,2) Томаш Мікиска (+7,5)

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13. Антон Дудченко (+53,0)

Кубок світу 2024/25

Новий змагальний рік розпочнеться наприкінці листопада. Перший етап прийме фінське Контіолагті.

Сезон складатиметься з дев'яти етапів і чемпіонату світу в Ланцергейде в лютому. Фінальні гонки сезону відбудуться в норвезькому Осло 21-23 березня 2025 року. Усього відбудеться 70 перегонів (по 31 в жіночому та чоловічому біатлоні, 8 змішаних).

У квітні збірна України отримала тренерів на новий сезон Кубка світу. Надія Бєлова стала старшою тренеркою чоловічої збірної замість Юрая Санітри. Тим часом старшим тренером жіночої збірної залишився Микола Зоц.