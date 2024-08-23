RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пидручный выиграл суперспринт на летнем ЧМ-2024 по биатлону, Тищенко взял "серебро"

Фото: Дмитрий Пидручный не имел равных на дистанции (instagram.com/dmytro.pidruchnyi)
Автор: Антон Федорцив

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный триумфовал в индивидуальной гонке на летнем чемпионате мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Опытный украинец финишировал первым в эстонской Опетяи. Дистанцию на 7,5 км он преодолел со временем 19:19,5 минут.

Пидручный на четырех огневых рубежах допустил только одну ошибку. Он промахнулся на первой стойке. Соотечественник Артем Тищенко промахнулся во второй стойке и отстал на финише на пять с хвостиком секунд. Запер тройку призеров чех Томаш Микиска (2 промаха).

Третий представитель Украины – Антон Дудченко – завершил гонку за пределами топ-10. Украинский биатлонист трижды промахнулся и финишировал на 13-й строчке. В общей сложности на старт вышли 30 спортсменов. Ведущие биатлонисты планеты традиционно летнее первенство проигнорировали.

Итоги биатлонного суперспринта 7,5 км на летнем ЧМ-2024, мужчины:

  1. Дмитрий Пидручный
  2. Артем Тищенко (+5,2)
  3. Томаш Микыска (+7,5)

...

13. Антон Дудченко (+53,0)

 

Кубок мира 2024/25

Новый соревновательный год начнется в конце ноября. Первый этап примет финский Контиолахти.

Сезон будет состоять из девяти этапов и чемпионата мира в Ленцерхайде в феврале. Финальные гонки сезона пройдут в норвежском Осло 21-23 марта 2025 года. Всего состоится 70 гонок (по 31 в женском и мужском биатлоне, 8 смешанных).

В апреле сборная Украины получила тренеров на новый сезон Кубка мира.Надежда Белова стала старшим тренером мужской сборной вместо Юрая Санитры.Тем временем старшим тренером женской сборной остался Николай Зоц.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон