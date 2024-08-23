Підручний виграв суперспринт на літньому ЧС-2024 з біатлону, Тищенко взяв "срібло"
Український біатлоніст Дмитро Підручний тріумфував в індивідуальній гонці на літньому чемпіонаті світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Досвідчений українець фінішував першим в естонській Опетяї. Дистанцію на 7,5 кілометрів він подолав із часом 19:19,5 хвилин.
Підручний на чотирьох вогневих рубежах припустився лише однієї помилки. Він промахнувся на першій стійці. Натомість співвітчизник Артем Тищенко схибив у другій стійці та відстав на фініші на п'ять з хвостиком секунд. Замкнув трійку призерів чех Томаш Мікиска (2 промахи).
Третій представник України – Антон Дудченко – завершив гонку за межами топ-10. Український біатлоніст тричі схибив і фінішував на 13-й сходинці. Загалом на старт вийшли 30 спортсменів. Провідні біатлоністи планети традиційно літню першість проігнорували.
Підсумки біатлонного суперспринту 7,5 км на літньому ЧС-2024, чоловіки:
- Дмитро Підручний
- Артем Тищенко (+5,2)
- Томаш Мікиска (+7,5)
...
13. Антон Дудченко (+53,0)
Кубок світу 2024/25
Новий змагальний рік розпочнеться наприкінці листопада. Перший етап прийме фінське Контіолагті.
Сезон складатиметься з дев'яти етапів і чемпіонату світу в Ланцергейде в лютому. Фінальні гонки сезону відбудуться в норвезькому Осло 21-23 березня 2025 року. Усього відбудеться 70 перегонів (по 31 в жіночому та чоловічому біатлоні, 8 змішаних).
У квітні збірна України отримала тренерів на новий сезон Кубка світу. Надія Бєлова стала старшою тренеркою чоловічої збірної замість Юрая Санітри. Тим часом старшим тренером жіночої збірної залишився Микола Зоц.
До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
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