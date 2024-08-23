Пидручный выиграл суперспринт на летнем ЧМ-2024 по биатлону, Тищенко взял "серебро"

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный триумфовал в индивидуальной гонке на летнем чемпионате мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Опытный украинец финишировал первым в эстонской Опетяи. Дистанцию на 7,5 км он преодолел со временем 19:19,5 минут.

Пидручный на четырех огневых рубежах допустил только одну ошибку. Он промахнулся на первой стойке. Соотечественник Артем Тищенко промахнулся во второй стойке и отстал на финише на пять с хвостиком секунд. Запер тройку призеров чех Томаш Микиска (2 промаха).

Третий представитель Украины – Антон Дудченко – завершил гонку за пределами топ-10. Украинский биатлонист трижды промахнулся и финишировал на 13-й строчке. В общей сложности на старт вышли 30 спортсменов. Ведущие биатлонисты планеты традиционно летнее первенство проигнорировали.

Итоги биатлонного суперспринта 7,5 км на летнем ЧМ-2024, мужчины:

Дмитрий Пидручный Артем Тищенко (+5,2) Томаш Микыска (+7,5)

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13. Антон Дудченко (+53,0)

Кубок мира 2024/25

Новый соревновательный год начнется в конце ноября. Первый этап примет финский Контиолахти.

Сезон будет состоять из девяти этапов и чемпионата мира в Ленцерхайде в феврале. Финальные гонки сезона пройдут в норвежском Осло 21-23 марта 2025 года. Всего состоится 70 гонок (по 31 в женском и мужском биатлоне, 8 смешанных).

В апреле сборная Украины получила тренеров на новый сезон Кубка мира.Надежда Белова стала старшим тренером мужской сборной вместо Юрая Санитры.Тем временем старшим тренером женской сборной остался Николай Зоц.