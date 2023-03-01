"Підручник російської пропаганди", - МЗС про чергові звинувачення Росії щодо "брудної бомби"

Росія звинувачує Україну у нібито підготовці провокацій з застосуванням "брудної бомби". Жодних доказів, як завжди, не було надано.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-аканунт речника МЗС України Олега Ніколенка.

Звинувачення Росії

Росія вкотре звинувачує Україну в підготовці провокацію із "використанням небезпечних радіоактивних матеріалів".

За словами представника російського МЗС Марії Захарової, до Чорноморського порту прибув нібито "контейнер із радіоактивними речовинами та англомовним маркуванням". Також 19 лютого такий вантаж прибув й до Одеси. Йдеться про "речовину Каліфорній-252".

Як завжди, у звичній манері для Росії, жодних доказів надано не було.

Відповідь МЗС

"Заява Росії про те, що Україна отримала радіологічні матеріали для здійснення "провокації", є фейковою новиною. Україна суворо дотримується зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Нехай вас не вводить в оману підручник російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - пише Ніколенко.