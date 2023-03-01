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"Учебник российской пропаганды", - МИД об очередных обвинениях России касаемо "грязной бомбы"

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Среда 01 марта 2023 13:41
"Учебник российской пропаганды", - МИД об очередных обвинениях России касаемо "грязной бомбы" Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия обвиняет Украину в якобы подготовке провокаций с применением "грязной бомбы". В то же время, никаких доказательств, как всегда, не было предоставлено.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера МИД Украины Олега Николенко.

Обвинение России

Россия в очередной раз обвиняет Украину в подготовке провокации с "использованием опасных радиоактивных материалов".

По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, в Черноморский порт прибыл якобы "контейнер с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой". Также 19 февраля такой груз прибыл и в Одессу. Речь идет о "веществе Калифорний-252".

Как всегда, в привычной манере для России никаких доказательств предоставлено не было.

Ответ МИД

"Заявление России о том, что Украина получила радиологические материалы для осуществления "провокации", является фейковой новостью. Украина строго соблюдает обязательства по нераспространению ядерного оружия. Пусть вас не вводит в заблуждение учебник российской пропаганды. Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", - пишет Николенко.

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