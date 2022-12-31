Підрозділи ЗСУ збили більшу частину російських ракет, атака триває, - Павлюк

"За попередньою інформацію, у Соломянському районі було пошкоджено приватний будинок. В Печерському районі зафіксовано потрапляння в готель. Крім того, є руйнування в Голосіївському районі. Для окупантів не існує законів та звичаїв ведення війни. Вони думають, що здолають нас: якщо не на полі бою, то зруйнувавши наші міста. Але цього, як і кожного наступного разу, вони приречені на поразку. Тому що ми - незламні. Тому що ми не припинимо боротись: поки не повернемо собі кожен сантиметр нашої землі", - написав Павлюк.

За його словами, сьогодні більшу кількість повітряних цілей було збито авіацією та нашими силами ППО.

"Атака ворога триває. Всі у максимальній концентрації, продовжуємо працювати. Зберігаємо спокій, тримаємо стрій", - додав він.