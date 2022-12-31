Подразделения ВСУ сбили большую часть российских ракет, атака продолжается, - Павлюк

По предварительной информации, в Соломенском районе был поврежден частный дом. В Печерском районе зафиксировано попадание в гостиницу. Кроме того, есть разрушение в Голосеевском районе. Для оккупантов не существует законов и обычаев ведения войны. Они думают, что одолеют нас: если не на поле боя, то разрушив наши города. Но этого, как и каждый следующий раз, они обречены на поражение. Потому что мы - несокрушимые. Потому что мы не прекратим бороться: пока не вернем себе каждый сантиметр нашей земли", - написал Павлюк.

По его словам, сегодня большее количество воздушных целей было сбито авиацией и нашими силами ПВО.

"Атака врага продолжается. Все в максимальной концентрации, продолжаем работать. Сохраняем спокойствие, держим строй", - добавил он.