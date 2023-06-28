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Підрозділи "Вагнера" все ще залишаються в Україні, - Пентагон

Фото: речник Пентагону генерал Патрік Райдер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Деякі бойовики приватної військової компанії "Вагнер" після спроби держперевороту в РФ все ще знаходяться на території України.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Щодо їхньої конкретної дислокації та здатності пересуватися, не беруся судити", - сказав Райдер.

Він додав, що зараз немає таких факторів, які б вимагали змін у розсташуванні американських військ у відповідь на події в Росії.

Де зараз ПВК "Вагнер"

Минулого тижня засновник "Вагнера" Євген Пригожин оголосив демарш проти Міноборони РФ та спробував провести в Росії держпереворот. Його бойовики взяли під контроль Ростов і вже рухались в сторону Москви, однак, так і не дійшли.

Пригожину подзвонив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і нібито зміг вмовити його припинити бунт. Потім прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин в рамках домовленостей "піде в Білорусь".

27 червня стало відомо, що засновник "Вагнера" знаходиться на території Білорусі. А Лукашенко захотів прийняти до складу своєї армії найманців Пригожина.

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