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Подразделения "Вагнера" все еще остаются в Украине, - Пентагон

Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Некоторые боевики частной военной компании "Вагнер" после попытки госпереворота в РФ все еще находятся на территории Украины.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Об их конкретной дислокации и способности передвигаться, не берусь судить", - сказал Райдер.

Он добавил, что сейчас нет таких факторов, которые потребовали бы изменений в расстановке американских войск в ответ на события в России.

Где сейчас ППК "Вагнер"

На минувшей неделе основатель "Вагнера" Евгений Пригожин объявил демарш против Минобороны РФ и попытался провести в России госпереворот. Его боевики взяли под контроль Ростов и уже двигались в сторону Москвы, однако так и не дошли.

Пригожину позвонил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и якобы сумел уговорить его прекратить бунт. Затем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Пригожин в рамках договоренностей "уйдет в Беларусь".

27 июня стало известно, что основатель "Вагнера" находится на территории Беларуси. Лукашенко же захотел принять в состав своей армии наемников Пригожина.

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Вагнеровцы