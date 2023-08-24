Підрозділи СБУ за тиждень знищили 13 танків та 10 складів із БК росіян

Так, бійці ЦСО "А" СБУ всього за тиждень вразили 7 танків, 14 бронеавто, 9 артсистем, 8 комплексів радіоелектронної боротьби, 24 авто, 3 системи ППО, 10 складів із БК тощо.

Окрім того, Департамент військової контррозвідки за цей час поповнив ворожі втрати ще двома танками, БМП, МТЛБ, комплексом РЕБ "Поле-21", "Уралом" з боєприпасами та чотирма вантажівками.

А фахівці Департаменту кібербезпеки "відключили" два комплекси спостереження "Муром" і один "Гренадер", ще одну РЕБ, а також знищили антидроновий розрахунок і БМП.

Відзначилися й контррозвідники СБУ. За тиждень вони ювелірно знищили два танки Т-90 і стільки ж Т-72, ворожу САУ і броньовані машини.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, Сили оборони України за добу ліквідували 340 російських окупантів, таким чином противник з початку повномасштабного вторгнення у нашу країну втратив уже 259 160 військових. Також бійці ЗСУ знищили ще 23 ББМ, 3 системи ППО та 20 БПЛА ворога.

Зокрема, на Таврійському напрямку українські військові за добу "відмінусували" 234 російських окупантів. Також ЗСУ знищили три склади боєприпасів та пункт управління ворога.