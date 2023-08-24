Підрозділи СБУ за тиждень знищили 13 танків та 10 складів із БК росіян

До Дня Незалежності воїни Служби безпеки України оновили тижневу статистику ворожих втрат. Зокрема, було знищено 13 російських танків, 9 артсистем та 10 складів з БК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Так, бійці ЦСО "А" СБУ всього за тиждень вразили 7 танків, 14 бронеавто, 9 артсистем, 8 комплексів радіоелектронної боротьби, 24 авто, 3 системи ППО, 10 складів із БК тощо.
Окрім того, Департамент військової контррозвідки за цей час поповнив ворожі втрати ще двома танками, БМП, МТЛБ, комплексом РЕБ "Поле-21", "Уралом" з боєприпасами та чотирма вантажівками.
А фахівці Департаменту кібербезпеки "відключили" два комплекси спостереження "Муром" і один "Гренадер", ще одну РЕБ, а також знищили антидроновий розрахунок і БМП.
Відзначилися й контррозвідники СБУ. За тиждень вони ювелірно знищили два танки Т-90 і стільки ж Т-72, ворожу САУ і броньовані машини.
Втрати Росії в Україні
За даними Генштабу, Сили оборони України за добу ліквідували 340 російських окупантів, таким чином противник з початку повномасштабного вторгнення у нашу країну втратив уже 259 160 військових. Також бійці ЗСУ знищили ще 23 ББМ, 3 системи ППО та 20 БПЛА ворога.
Зокрема, на Таврійському напрямку українські військові за добу "відмінусували" 234 російських окупантів. Також ЗСУ знищили три склади боєприпасів та пункт управління ворога.
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