Подразделения СБУ за неделю уничтожили 13 танков и 10 складов из БК россиян

Так, бойцы ЦСО "А" СБУ всего за неделю поразили 7 танков, 14 бронеавто, 9 артсистем, 8 комплексов радиоэлектронной борьбы, 24 авто, 3 системы ПВО, 10 складов из БК.

Кроме того, Департамент военной контрразведки за это время пополнил вражеские потери еще двумя танками, БМП, МТЛБ, комплексом РЭБ "Поле-21", "Уралом" с боеприпасами и четырьмя грузовиками.

А специалисты Департамента кибербезопасности "отключили" два комплекса наблюдения "Муром" и один "Гренадер", еще одну РЭБ, а также уничтожили антидроновый расчет и БМП.

Отличились и контрразведчики СБУ. За неделю они ювелирно уничтожившие два танка Т-90 и столько же Т-72, вражескую САУ и бронированные машины.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 340 российских оккупантов, таким образом противник с начала полномасштабного вторжения в нашу страну потерял уже 259 160 военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 23 ББМ, 3 системы ПВО и 20 БПЛА врага.

В частности, на Таврическом направлении украинские военные за сутки "отминусовали" 234 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили три склада боеприпасов и пункт управления врага.