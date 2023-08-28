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Підрозділ ЗСУ в районі Бахмута отримав черговий мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

Понеділок 28 серпня 2023 13:19
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Підрозділ ЗСУ в районі Бахмута отримав черговий мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation Фото: підрозділ ЗСУ в районі Бахмута отримав черговий мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні Сили України отримали черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Штурмовий підрозділ, якому передано автомобіль, виконує бойові завдання в районі міста Бахмут.

Підрозділ ЗСУ в районі Бахмута отримав черговий мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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Збройні сили України Бахмут
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