Подразделение ВСУ в районе Бахмута получило очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда .

Штурмовое подразделение, которому передан автомобиль, выполняет боевые задания в районе города Бахмут.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.