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Подразделение ВСУ в районе Бахмута получило очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation

Понедельник 28 августа 2023 13:19
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Подразделение ВСУ в районе Бахмута получило очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation Фото: подразделение ВСУ в районе Бахмута получило очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation вооруженные силы Украины получили очередной микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда .

Штурмовое подразделение, которому передан автомобиль, выполняет боевые задания в районе города Бахмут.

Подразделение ВСУ в районе Бахмута получило очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Вооруженные силы Украины Бахмут
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