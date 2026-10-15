Підрозділ "Рубікону" і місце запуску дронів: Сили оборони уразили нові військові цілі

Cили оборони України вгатили по особовому складу підрозділу "Рубікон" на території окупованої частини Запорізької області. Також уражено ворожий "дронопорт" поблизу Донецька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.
14 жовтня та у ніч на 15 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження новим військовим цілям окупантів:
За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження 13 жовтня чотирьох сховищ для зберігання БпЛА в районі Гвардійського, на тимчасово окупованій території українського Криму. Зафіксовано ознаки вторинної детонації.
Робота по ключових військових цілях російського агресора триває, зазначили у Генштабі.
Раніше РБК-Україна писало, що Сили оборони України змогли успішно знищити склади зберігання БпЛА російського підрозділу "Рубікон". Це сталося у районі Волновахи Донецької області.
Крім того, Сили оборони України 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Так, у районі н.п. Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".