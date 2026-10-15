Підрозділ "Рубікону" і місце запуску дронів: Сили оборони уразили нові військові цілі

Раніше РБК-Україна писало, що Сили оборони України змогли успішно знищити склади зберігання БпЛА російського підрозділу "Рубікон". Це сталося у районі Волновахи Донецької області.

Крім того, Сили оборони України 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Так, у районі н.п. Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".