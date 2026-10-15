Подразделение "Рубикона" и место запуска дронов: Силы обороны поразили новые военные цели

Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины смогли успешно уничтожить склады хранения БПЛА российского подразделения "Рубикон". Это произошло в районе Волновахи Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны Украины 3 октября и в ночь на 4 октября нанесли поражение ряду важных военных объектов российских оккупантов. Да, в районе н.п. Курошаны Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".