Освіта Гроші Зміни

Підрозділ Lasar's Group знищив російської техніки на понад 12 млрд доларів

Фото: бізнесмен, полковник Павло Єлізаров (forbes.com)
Автор: Юлія Бойко

Один із найефективніших підрозділів Національної гвардії України - Lasar's Group, що спеціалізується на використанні важких ударних дронів, знищив російської військової техніки на суму понад 12 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes Ukraine.

Згідно з офіційними звітами підрозділу, за три роки бойової роботи було знищено понад 40 000 підтверджених цілей, серед яких:

  • понад 2000 танків;
  • 3000 бойових машин піхоти;
  • тисячі гармат, автомобілів, інженерних і логістичних засобів.

Lasar's Group діє у складі НГУ з 2022 року і є піонером у застосуванні важких дронів-бомбардувальників для високоточного ураження бронетехніки противника.

Результати діяльності підрозділу зафіксовані в державній системі "Армія дронів. Бонус" (неофіційна назва - "Е-бали"), яка нараховує підрозділам бали за знищену техніку і живу силу ворога. У червневому рейтингу Lasar's Group посідає провідні позиції, випереджаючи інші формування у 2-5 разів за більшістю показників.

 

 

Що відомо про Lasar's Group

Lasar's Group залишається одним із символів технологічної переваги України у війні, поєднуючи інновації, точність і професіоналізм.

Підрозділ створений і очолюється Павлом Єлізаровим - бізнесменом, продюсером політичного ток-шоу "Свобода слова", полковником Національної гвардії України.

