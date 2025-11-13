Згідно з офіційними звітами підрозділу, за три роки бойової роботи було знищено понад 40 000 підтверджених цілей, серед яких:

понад 2000 танків;

3000 бойових машин піхоти;

тисячі гармат, автомобілів, інженерних і логістичних засобів.

Lasar's Group діє у складі НГУ з 2022 року і є піонером у застосуванні важких дронів-бомбардувальників для високоточного ураження бронетехніки противника.

Результати діяльності підрозділу зафіксовані в державній системі "Армія дронів. Бонус" (неофіційна назва - "Е-бали"), яка нараховує підрозділам бали за знищену техніку і живу силу ворога. У червневому рейтингу Lasar's Group посідає провідні позиції, випереджаючи інші формування у 2-5 разів за більшістю показників.