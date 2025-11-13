RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Подразделение Lasar’s Group уничтожило российской техники более чем на 12 млрд долларов

Фото: бизнесмен, полковник Павел Елизаров (forbes.com)
Автор: Юлия Бойко

Одно из самых эффективных подразделений Национальной гвардии Украины - Lasar’s Group, специализирующееся на использовании тяжелых ударных дронов, уничтожило российской военной техники на сумму более 12 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.

Согласно официальным отчетам подразделения, за три года боевой работы было уничтожено более 40 000 подтверждённых целей, среди которых:

  • свыше 2000 танков;
  • 3000 боевых машин пехоты;
  • тысячи орудий, автомобилей, инженерных и логистических средств.

Lasar’s Group действует в составе НГУ с 2022 года и является пионером в применении тяжёлых дронов-бомбардировщиков для высокоточного поражения бронетехники противника.

Результаты деятельности подразделения зафиксированы в государственной системе "Армия дронов. Бонус" (неофициальное название - "Е-балы"), которая начисляет подразделениям баллы за уничтоженную технику и живую силу врага. В июньском рейтинге Lasar’s Group занимает ведущие позиции, опережая другие формирования в 2-5 раз по большинству показателей.

 

Что извстно про Lasar’s Group

Lasar’s Group остается одним из символов технологического превосходства Украины в войне, сочетая инновации, точность и профессионализм.

Подразделение создано и возглавляется Павлом Елизаровым - бизнесменом, продюсером политического ток-шоу "Свобода слова", полковником Национальной гвардии Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеПомощь армии