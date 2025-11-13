Одно из самых эффективных подразделений Национальной гвардии Украины - Lasar’s Group, специализирующееся на использовании тяжелых ударных дронов, уничтожило российской военной техники на сумму более 12 млрд долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.
Согласно официальным отчетам подразделения, за три года боевой работы было уничтожено более 40 000 подтверждённых целей, среди которых:
Lasar’s Group действует в составе НГУ с 2022 года и является пионером в применении тяжёлых дронов-бомбардировщиков для высокоточного поражения бронетехники противника.
Результаты деятельности подразделения зафиксированы в государственной системе "Армия дронов. Бонус" (неофициальное название - "Е-балы"), которая начисляет подразделениям баллы за уничтоженную технику и живую силу врага. В июньском рейтинге Lasar’s Group занимает ведущие позиции, опережая другие формирования в 2-5 раз по большинству показателей.
Lasar’s Group остается одним из символов технологического превосходства Украины в войне, сочетая инновации, точность и профессионализм.
Подразделение создано и возглавляется Павлом Елизаровым - бизнесменом, продюсером политического ток-шоу "Свобода слова", полковником Национальной гвардии Украины.