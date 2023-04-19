ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підрозділу підозрюваного у витоку документів Пентагону заборонили займатися розвідкою

Новость на русском →
США, Середа 19 квітня 2023 04:56
Підрозділу підозрюваного у витоку документів Пентагону заборонили займатися розвідкою Фото: Витік секретних документів із Пентагону: генеральний інспектор перевірить розвідувальні підрозділи ВПС (wikimedia/TouchOfLight)
Автор: Максим Шушко

102-е розвідувальне відділення ВПС США, до якого належав ймовірний витік секретної інформації, отримало наказ припинити свою розвідувальну місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генеральний інспектор військово-повітряних сил США проводить перевірку 102-го розвідувального відділення, до якого належав ймовірний витік секретної інформації. У заяві ВВС йдеться, що протягом наступних 30 днів усім підрозділам доведеться провести "зустріч з метою забезпечення безпеки".

"102 розвідувальне крило зараз не працює над виконанням дорученої розвідувальної місії. Генеральний інспектор ВПС розслідуватиме "дотримання підрозділом політики, процедур і стандартів, пов'язаних з оприлюдненням інформації про національну безпеку", - зазначила речник ВПС США Енн Стефанек.

Витік документів із Пентагону є найсерйознішим порушенням безпеки США з того часу, як понад 700 тисяч документів, відео та дипломатичних телеграм з'явилися на веб-сайті WikiLeaks у 2010 році.

Раніше ми писали, правоохоронці США затримали гвардійця Джека Тейшейру, його звинуватили у витоку надсекретних записів військової розвідки в інтернеті та незаконному копіюванні та передачі секретних матеріалів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Витік даних
NEWS
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
DAILY
"Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру