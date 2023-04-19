Підрозділу підозрюваного у витоку документів Пентагону заборонили займатися розвідкою

102-е розвідувальне відділення ВПС США, до якого належав ймовірний витік секретної інформації, отримало наказ припинити свою розвідувальну місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Генеральний інспектор військово-повітряних сил США проводить перевірку 102-го розвідувального відділення, до якого належав ймовірний витік секретної інформації. У заяві ВВС йдеться, що протягом наступних 30 днів усім підрозділам доведеться провести "зустріч з метою забезпечення безпеки".

"102 розвідувальне крило зараз не працює над виконанням дорученої розвідувальної місії. Генеральний інспектор ВПС розслідуватиме "дотримання підрозділом політики, процедур і стандартів, пов'язаних з оприлюдненням інформації про національну безпеку", - зазначила речник ВПС США Енн Стефанек.

Витік документів із Пентагону є найсерйознішим порушенням безпеки США з того часу, як понад 700 тисяч документів, відео та дипломатичних телеграм з'явилися на веб-сайті WikiLeaks у 2010 році.