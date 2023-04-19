Подразделению подозреваемого в утечке документов Пентагона запретили заниматься разведкой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Генеральный инспектор военно-воздушных сил США проводит проверку 102-го разведывательного отделения, к которому принадлежала вероятная утечка секретной информации. В заявлении ВВС говорится, что в течение следующих 30 дней всем подразделениям придется провести "встречу в целях обеспечения безопасности".

"102-е разведывательное крыло сейчас не работает над выполнением порученной разведывательной миссии. Генеральный инспектор ВВС будет расследовать "соблюдение подразделением политики, процедур и стандартов, связанных с обнародованием информации о национальной безопасности", - отметила спикер ВВС США Энн Стефанек.

Утечка документов из Пентагона является самым серьезным нарушением безопасности США с тех пор, как более 700 тысяч документов, видео и дипломатических телеграмм появились на веб-сайте WikiLeaks в 2010 году.