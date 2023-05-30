Підробка ПВК "Вагнера". Череватий розповів, хто воює в російських підрозділах "Шторм Z"
Підрозділ "Шторм Z" являє собою невдалу підробку ПВК "Вагнера", яка формувалась в дуже стислі терміни з людей у яких проблеми із законом та низькою мотивацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
"Нещодавно більше ніж 50 солдатів з "Шторм Z" втекли, і їх виловлювали всіма можливими силами", - зазначив Череватий.
За його словами, роти цього підрозділу формуються з людей, у яких є проблеми з законом.
"Це - репліка ПВК "Вагнера", але менш вдала. Через те, що формувалась в більш стислий термін у військкоматах. Ми понад місяць спостерігаємо ці підрозділи. Вони не являють собою якусь потужну військову силу. Багато з них зазнали втрат. Ми бачимо їх, знаємо і знищуємо", - розповів речник.
Що відомо про "Шторм Z"
Росія кинула на фронт додаткову живу силу, зокрема ПВК "Шторм Z". Її сформували зі значної кількості російських ув'язнених і додають до регулярних підрозділів російських окупаційних військ для здійснення так званих "м'ясних штурмів".
Ситуація з ПВК "Вагнера"
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці розпочали вихід із Бахмута. Вони нібито повністю покинуть місто до 1 червня. В Інституті вивчення війни наголошували 21 травня, що бойовики ПВК "Вагнера", ймовірно, не зможуть відійти з Бахмута без втрат, оскільки перебувають у безпосередньому контакті з українськими військами.
Раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ завдали ПВК "Вагнера" в Бахмуті величезних втрат, а генерал Сирський розповів, що найманці Пригожина залізли в Бахмут, "як щури в мишоловку".
До того ж російські військові та найманці ПВК "Вагнера" продовжують дезертувати з бойових позицій, відмовляючись або боячись воювати проти ЗСУ.
Так, у Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу "Шторм-Z" російських окупаційних військ. Вони самовільно покинули бойові позиції.
При цьому в районі Бахмута дезертирували близько 30 найманців із ПВК "Вагнера". Вони також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку.
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