Подделка ЧВК "Вагнера". Череватый рассказал, кто воюет в российских подразделениях "Шторм Z"

Подразделение "Шторм Z" представляет собой неудачную подделку ЧВК "Вагнера", которая формировалась в очень сжатые сроки из людей, у которых проблемы с законом и низкой мотивацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Недавно более 50 солдат из "Шторм Z" убежали, и их вылавливали всеми возможными силами", - отметил Череватый.

По его словам, роты этого подразделения формируются из людей, у которых есть проблемы с законом.

"Это - реплика ЧВК "Вагнера", но менее удачная. Из-за того, что формировалась в более сжатые сроки в военкоматах. Мы более месяца наблюдаем эти подразделения. Они не представляют собой какую-то мощную военную силу. Многие из них понесли потери. Мы видим их , знаем и уничтожаем", - рассказал спикер.

Что известно о "Шторм Z"

Россия бросила на фронт дополнительную живую силу, в частности ЧВК "Шторм Z". Ее сформировали из значительного количества российских заключенных и добавляют к регулярным подразделениям российских оккупационных войск для осуществления так называемых "мясных штурмов".

Ситуация с ЧВК "Вагнера"

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники начали выход из Бахмут . Они якобы полностью покинут город до 1 июня. В Институте изучения войны отмечали 21 мая, что боевики ЧВК "Вагнера", вероятно, не смогут уйти из Бахмута без потерь, поскольку находятся в непосредственном контакте с украинскими войсками.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ нанесли ЧВК "Вагнера" в Бахмуте огромные потери, а генерал Сырский рассказал, что наемники Пригожина залезли в Бахмут, "как крысы в мышеловку".

К тому же, российские военные и наемники ЧВК "Вагнера" продолжают дезертировать с боевых позиций, отказываясь или боясь воевать против ВСУ.

Так, в Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 человек

из подразделения "Шторм-Z" русских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции.

При этом в районе Бахмута дезертировали около 30 наемников из ЧВК "Вагнера". Они также самовольно оставили боевые позиции, угнав военную технику.