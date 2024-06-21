Підробив документи для суду Сербії: екс-главі внутрішньої безпеки СБУ повідомили про підозру

Джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

7 червня 2022 року колишній чиновник покинув територію Республіки Сербія в Північну Македонію через прикордонний пункт Прешево, намагаючись приховати майно і гроші від митного контролю. У нього було виявлено:

592 990 євро,

120 102 долари,

два смарагди.

Він пересувався на легковому автомобілі BMW X6 PMV, який формально належить його дружині.

Все це майно та гроші колишній посадовець отримав злочинним шляхом під час перебування ним на посадах директора Державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль" та у Службі безпеки України.

Під час спроби переткнути кордон колишнього чиновника затримали співробітники Сербських правоохоронних органів.

"Аби уникнути відповідальності експравоохоронець вирішив підробити офіційні документи, щоб створити хибне уявлення у сербських правоохоронних та судових органів щодо законності походження коштів та майна", - йдеться у повідомленні.

Він вступив у злочинну змову з іншими особами і організував виготовлення підроблених офіційних документів. Зокрема, угода про позику, як стверджується, було укладено між його батьком і третьою особою. А також акт надання коштів за кредитною угодою, імовірно укладеною між його батьком і тією ж особою.

Отримавши пакет підроблених документів від своїх спільників, він передав їх Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду в сербському місті Ніш. Однак у взаємодії з правоохоронними органами Сербії слідчі ДБР та прокуратури довели факт підробки цих документів та передали їх сербському суду.

Колишньому начальнику ГУВБ СБ України повідомлено про підозру в організації підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються особами, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов’язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою вчинене за попередньою змовою групою осіб.