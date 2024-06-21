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Поддел документы для суда Сербии: экс-главе внутренней безопасности СБУ сообщили о подозрении

Фото: Андрей Наумов (кадр видео)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ. Он организовал подделку официальных документов, чтобы избежать уголовной ответственности в Сербии.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове. 

7 июня 2022 года бывший чиновник покинул территорию Республики Сербия в Северную Македонию через пограничный пункт Прешево, пытаясь скрыть имущество и деньги от таможенного контроля. У него было обнаружено:

  • 592 990 евро,
  • 120 102 доллара,
  • два изумруда.

Он передвигался на легковом автомобиле BMW X6 PMV, который формально принадлежит его жене.

Все это имущество и деньги бывший чиновник получил преступным путем во время пребывания им на должностях директора Государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыль" и в Службе безопасности Украины.

При попытке пересечь границу бывшего чиновника задержали сотрудники Сербских правоохранительных органов.

"Чтобы избежать ответственности экс-правоохранитель решил подделать официальные документы, чтобы создать ложное представление у сербских правоохранительных и судебных органов о законности происхождения средств и имущества", - говорится в сообщении. 

Он вступил в преступный сговор с другими лицами и организовал изготовление поддельных официальных документов. В частности, соглашение о займе, как утверждается, было заключено между его отцом и третьим лицом. А также акт предоставления средств по кредитному соглашению, предположительно заключенному между его отцом и тем же лицом.

Получив пакет поддельных документов от своих сообщников, он передал их Специализированному антикоррупционному департаменту Высшего суда в сербском городе Ниш. Однако во взаимодействии с правоохранительными органами Сербии следователи ГБР и прокуратуры доказали факт подделки этих документов и передали их сербскому суду.

Бывшему начальнику ГУВБ СБ Украины сообщено о подозрении в организации подделки официальных документов, которые выдаются или удостоверяются лицами, имеющими право выдавать или удостоверять такие документы, и которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью использования их поддельщиком или другим лицом совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Дело Наумова

В июле 2021 года Андрей Наумов был уволен с должности главы Департамента внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

В прошлом году, 7 июня, Наумова задержали при попытке пересечь границу Сербии с Северной Македонией.

В Украине ему предъявили два обвинения: в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также в злоупотреблении властью или служебным положением и мошенничестве, что нанесло государству ущерб на сумму более 3,2 млн гривен.

29 сентября 2023 года суд в Сербии приговорил Наумова к одному году заключения за отмывание денег.

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