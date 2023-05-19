Підрив залізниці у Криму зірвав доставку ракет до Севастополя, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 18 травня під Сімферополем зійшов з рейок потяг, який заблокував єдину залізничну гілку до порту Севастополь, бази Чорноморського флоту Росії. Залізнична адміністрація заявила, що це сталося внаслідок "втручання сторонніх".

За даними британської розвідки, Росія почне швидко ремонт лінії, але цей інцидент порушить доставку вантажів і, можливо, озброєнь, таких як крилаті ракети "Калібр", для ЧФ.

"Будь-яка диверсія у цьому чутливому районі ще більше посилить побоювання Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у забезпеченні війни Росії в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.