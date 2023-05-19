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Підрив залізниці у Криму зірвав доставку ракет до Севастополя, - британська розвідка

Фото: підрив залізниці у Криму зірвав доставку ракет до Севастополя (mk.ru)
Автор: Олександр Білоус

Диверсії на об'єктах в Криму є важливим елементом війни. Півострів зберігає важливу психологічну та матеріально-технічну роль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 18 травня під Сімферополем зійшов з рейок потяг, який заблокував єдину залізничну гілку до порту Севастополь, бази Чорноморського флоту Росії. Залізнична адміністрація заявила, що це сталося внаслідок "втручання сторонніх".

За даними британської розвідки, Росія почне швидко ремонт лінії, але цей інцидент порушить доставку вантажів і, можливо, озброєнь, таких як крилаті ракети "Калібр", для ЧФ.

"Будь-яка диверсія у цьому чутливому районі ще більше посилить побоювання Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у забезпеченні війни Росії в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 18 травня біля Бахчисараю в результаті вибуху з рейок зійшли вагони, пошкоджено близько 50 метрів залізниці. Рух поїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь припинили.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що залізницю в Криму використали для перевезення зброї. Він не виключив, що подібні інциденти можуть повторюватися в Криму, доки півострів не буде звільнено.

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