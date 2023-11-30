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Підрив стратегічної залізниці у РФ: пропагандисти вигадали "замикання" та показали фото

Бурятія, Четвер 30 листопада 2023 13:58
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Підрив стратегічної залізниці у РФ: пропагандисти вигадали "замикання" та показали фото Фото: СБУ влаштувала підрив на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії (з відкритих джерел)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандистські ЗМІ показали знімки з Північномуйського тунелю у Бурятії, який підірвала Служба безпеки України вночі 30 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський пропагандистський ресурс Baza.

На фото видно в'їзд у тунель та вид на нього зсередини.

Російські пропагандисти заявляють, що "причиною пожежі вантажного поїзда стало замикання кабельної мережі".

Фото: Північномуйський тунель після підриву (t.me/bazabazon)

Зазначається, що Північномуйський тунель є найдовшим у Росії для залізниць - 15 343 метри.

Що передувало

Як розповіли РБК-Україна власні джерела, сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії.

"Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових постачання, паралізовано", - повідомили співрозмовники.

Як зазначають наші джерела, підрив - чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують.

За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації.

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