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Подрыв стратегической железной дороги в РФ: пропагандисты придумали "замыкание" и показали фото

Бурятия, Четверг 30 ноября 2023 13:58
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Подрыв стратегической железной дороги в РФ: пропагандисты придумали "замыкание" и показали фото Фото: СБУ устроила подрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии (из открытых источников)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандистские СМИ показали снимки из Северномуйского тоннеля в Бурятии, который подорвала Служба безопасности Украины ночью 30 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский пропагандистский ресурс Baza .

На фото виден въезд в туннель и вид на него изнутри.

Российские пропагандисты заявляют, что "причиной пожара грузового поезда стало замыкание кабельной сети".

Фото: Северномуйский тоннель после подрыва (t.me/bazabazon)

Отмечается, что Северномуйский тоннель является самым длинным в России для железных дорог - 15 343 метра.

Что предшествовало

Как рассказали РБК-Украина собственные источники, сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северномуйском тоннеле им. Бессолово, который находится в Бурятии.

"Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует в том числе и для военных поставок, парализован", - сообщили собеседники.

Как отмечают наши источники, подрыв - очередная успешная спецоперация СБУ, хотя в спецслужбе это официально не комментируют.

По нашим данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации.

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