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Підрив російського генерала Кириллова: в РФ стверджують про нібито затримання підозрюваного

Фото: Ігор Кириллов, генерал Росії (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

В Російській Федерації (РФ) стверджують про нібито затримання виконавця операції з ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту Росії Ігоря Кириллова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Згідно з повідомленням Федеральної служби безпеки (ФСБ), в Росії затримали "завербованого" Україною виконавця операції з ліквідації Кириллова. Ним нібито виявився громадянин Узбекистану 1995 року народження

У ФСБ додають, що виконавець операції отримав потужний саморобний вибуховий пристрій після прибуття до Москви. Вибухівку ж потім він прикріпив до електросамоката, який був припаркований біля під'їзду будинку Кириллова. 

Для спостереження за адресою, де жив генерал, підозрюваний нібито орендував автомобіль й встановив у ньому Wi-Fi відеокамеру, яка транслювала зображення "організаторам у Дніпрі". 

Ліквідація Кириллова 

16 грудня Служба безпеки України (СБУ) заочно оголосила про підозру генералу Кириллову, якого звинуватили у масовому застосуванні забороненої хімічної зброї проти українських воїнів на сході, а також півдні країни. Згідно з даними слідства, від початку повномасштабної війни за наказом підозрюваного було здійснено понад 4,8 тисячі атак із використанням хімічних боєприпасів, які містили подразнюючі речовини CN і CS. 

Вчора ж, 17 грудня, стало відомо про ліквідацію Кириллова. Як повідомляють джерела РБК-Україна, знищення генерала було операцією СБУ

Разом із генералом також загинув і його помічник - військовий Ілля Полікарпов. Останній співпрацював із ворожими пропагандистами.  

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