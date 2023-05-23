За підрив Північно-Кримського каналу генерал і полковник РФ отримали по 12 років тюрми

Суд засудив до 12 років ув'язнення двох командирів російських військ, які командували підривом Північно-Кримського каналу в Херсонській області наприкінці лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

СБУ повідомляє, що тюремні строки отримали заступник командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Михайло Ясніков та командувач 11-ї окремої інженерної бригади полковник Дмитро Марков.

Зазначається, що обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

За даними слідства, Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення об’єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами.

Так, злочинні дії росіян порушили водозабезпечення регіону, функціонування його зрошувальної системи та завдали значної шкоди довкіллю і матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

Суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушенні законів та звичаїв війни) та призначив їм 12 років тюрми. Засуджені перебувають на тимчасово захопленій території України, початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Підрив Північно-Кримського каналу

Правоохоронці повідомляли, що 24 лютого 2022 року росіяни із застосуванням важкого озброєння захопили адмінбудівлі та споруди Каховської ГЕС, а також взяли у заручники персонал. Окупанти унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі.

Після цього загарбники зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики. Далі вони здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до Криму.

Зазначимо, що Україна припинила подачу води в Крим у квітні 2014 року та пообіцяла її відновити після того, як поверне контроль над півостровом. Проте росіяни після повномасштабного вторгнення підірвали дамбу, яка блокувала постачання води.

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